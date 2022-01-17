«Милан» пропустил на 96-й и проиграл «Специи» – 1:2. Тео не забил пенальти в 1-м тайме

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В 22-м туре итальянской Серии А «Милан» проиграл «Специи» (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Рафаэл Леау открыл счет в первом тайме практически сразу после того, как Тео Эрнандес пробил мимо с 11-метровой отметки. Кевин Агудело забил ответный мяч во втором тайме, а на 96-й минуте Эмануэль Джаси принес гостям победу.

«Милан» с 48 очками после 22 игр остался вторым и упустил шанс обойти в таблице «Интер», у которого 50 баллов и матч в запасе.

Милан – Специя 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
17 января, 20.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 45 Рафаэл Леау, 1:1 – 64 Агудело, 1:2 – 90 Джаси.
МиланМеньян, Флоренци (Калабрия, 70), Габбия, Калулу, Эрнандес, Бакайоко, Крунич, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 57), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Ребич, 84), Браим Диас (Жиру, 70).
СпецияПроведель, Амьян, Николау, Эрлич, Бастони, Кивер, Реца (Феррер, 77), Маджоре (Коваленко, 80), Джаси, Манай (Агудело, 58), Верде.
Предупреждения:
Джаси (19), Калулу (22), Кивер (32), Проведель (45), Габбия (62), Маджоре (65), Бастони (90).

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