«Милан» пропустил на 96-й и проиграл «Специи» – 1:2. Тео не забил пенальти в 1-м тайме

В 22-м туре итальянской Серии А «Милан» проиграл «Специи» (1:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Рафаэл Леау открыл счет в первом тайме практически сразу после того, как Тео Эрнандес пробил мимо с 11-метровой отметки. Кевин Агудело забил ответный мяч во втором тайме, а на 96-й минуте Эмануэль Джаси принес гостям победу.
«Милан» с 48 очками после 22 игр остался вторым и упустил шанс обойти в таблице «Интер», у которого 50 баллов и матч в запасе.
- Дата проведения
- 17 января, 20.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 1:0 – 45 Рафаэл Леау, 1:1 – 64 Агудело, 1:2 – 90 Джаси.
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Милан –
Меньян, Флоренци (Калабрия, 70), Габбия, Калулу, Эрнандес, Бакайоко, Крунич, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 57), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Ребич, 84), Браим Диас (Жиру, 70).
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Специя –
Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Бастони, Кивер, Реца (Феррер, 77), Маджоре (Коваленко, 80), Джаси, Манай (Агудело, 58), Верде.