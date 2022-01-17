«Милан» пропустил на 96-й и проиграл «Специи» – 1:2. Тео не забил пенальти в 1-м тайме

В 22-м туре итальянской Серии А проиграл «Специи» (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Рафаэл Леау открыл счет в первом тайме практически сразу после того, как Тео Эрнандес пробил мимо с 11-метровой отметки. Кевин Агудело забил ответный мяч во втором тайме, а на 96-й минуте Эмануэль Джаси принес гостям победу.

«Милан» с 48 очками после 22 игр остался вторым и упустил шанс обойти в таблице «Интер», у которого 50 баллов и матч в запасе.

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