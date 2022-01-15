Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Удинезе», «Лацио» разгромил «Салернитану», «Торино» уступил «Сампдории»

В 22-м туре итальянской Серии А в субботу «Ювентус» играет дома с «Удинезе».

В воскресенье «Интер» встречается на выезде с «Аталантой» Алексея Миранчука.

В понедельник «Милан» принимает «Специю», «Наполи» играет в гостях с «Болоньей».

Чемпионат Италии

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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