Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Удинезе», «Лацио» разгромил «Салернитану», «Торино» уступил «Сампдории»

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В 22-м туре итальянской Серии А в субботу «Ювентус» играет дома с «Удинезе».

В воскресенье «Интер» встречается на выезде с «Аталантой» Алексея Миранчука.

В понедельник «Милан» принимает «Специю», «Наполи» играет в гостях с «Болоньей».

Чемпионат Италии

22-й тур

Сампдория – Торино 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
15 января, 17.00, «Луиджи Феррарис»
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Голы:
1:0 – 18 Капуто, 1:1 – 27 Синго, 1:2 – 67 Прат.
СампдорияФальконе, Берешиньски, Феррари (Конти, 78), Дрэгушин, Ауджелло (Мурру, 88), Ринкон, Кандрева, Торсбю, Аскильдсен (Чьерво, 78), Габбьядини (Торрегросса, 88), Капуто (Куальярелла, 78).
ТориноМилинкович-Савич, Синго, Родригес, Бремер, Зима, Войвода, Прат (Побега, 90), Брекало (Дзадза, 84), Лукич, Мандрагора, Санабрия (Пьяца, 83).
Предупреждения:
Лукич (52), Бремер (65).

 

Салернитана – Лацио 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
15 января, 20.00, «Ареки»
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Голы:
0:1 – Иммобиле, 0:2 – 10 Иммобиле, 0:3 – 66 Ладзари.
СалернитанаБелец, Весели, Делли Карри, Моток, Раньери (Перроне, 76), Кешрида, Оби (Руджери, 66), Ди Таккьо, Скьявоне, Бонаццоли, Гондо (Вергани, 82).
ЛациоСтракоша, Хюсай, Габаррон, Луис Фелипе (Вавро, 83), Марушич (Ладзари, 59), Луис Альберто, Катальди (Лейва, 59), Милинкович-Савич, Дзакканьи (Ромеро, 83), Педро (Фелипе Андерсон, 40), Иммобиле.
Предупреждения:
Катальди (28), Скьявоне (41), Раньери (63), Ладзари (67), Луис Фелипе (69).

 

Ювентус – Удинезе 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
15 января, 22.45, «Альянц Стэдиум»
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Гол:
1:0 – 19 Дибала.
ЮвентусШченсны, Ругани, де Лигт, Пеллегрини (Де Шильо, 57), Кулусевски (Бернардески, 46), Маккенни, Бентанкур, Артур (Локателли, 46), Куадрадо, Дибала, Кин (Мората, 64).
УдинезеПаделли, Соппи, Нюйтинк, Зегелар, Перес, Удоджи, Пуссетто, Арслан, Уолас, Макенго, Деулофеу, Бету.
Предупреждения:
Артур (23), Соппи (34).

 

Сассуоло – Верона
Дата проведения
16 января, 14.30, «Читта-дель-Триколоре»
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Венеция – Эмполи
Дата проведения
16 января, 17.00, «Пьерлуиджи Пенцо»
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Рома – Кальяри
Дата проведения
16 января, 20.00, «Стадио Олимпико»
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Аталанта – Интер
Дата проведения
16 января, 22.45, «Адзурри д′Италия»
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Милан – Специя
Дата проведения
17 января, 20.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Болонья – Наполи
Дата проведения
17 января, 20.30, «Ренато Далль'Ара»
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Фиорентина – Дженоа
Дата проведения
17 января, 22.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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