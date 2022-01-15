Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Удинезе», «Лацио» разгромил «Салернитану», «Торино» уступил «Сампдории»

В 22-м туре итальянской Серии А в субботу «Ювентус» играет дома с «Удинезе».
В воскресенье «Интер» встречается на выезде с «Аталантой» Алексея Миранчука.
В понедельник «Милан» принимает «Специю», «Наполи» играет в гостях с «Болоньей».
22-й тур
- Дата проведения
- 15 января, 17.00, «Луиджи Феррарис»
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Сампдория –
Фальконе, Берешиньски, Феррари (Конти, 78), Дрэгушин, Ауджелло (Мурру, 88), Ринкон, Кандрева, Торсбю, Аскильдсен (Чьерво, 78), Габбьядини (Торрегросса, 88), Капуто (Куальярелла, 78).
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Торино –
Милинкович-Савич, Синго, Родригес, Бремер, Зима, Войвода, Прат (Побега, 90), Брекало (Дзадза, 84), Лукич, Мандрагора, Санабрия (Пьяца, 83).
- Дата проведения
- 15 января, 20.00, «Ареки»
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Салернитана –
Белец, Весели, Делли Карри, Моток, Раньери (Перроне, 76), Кешрида, Оби (Руджери, 66), Ди Таккьо, Скьявоне, Бонаццоли, Гондо (Вергани, 82).
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Лацио –
Стракоша, Хюсай, Габаррон, Луис Фелипе (Вавро, 83), Марушич (Ладзари, 59), Луис Альберто, Катальди (Лейва, 59), Милинкович-Савич, Дзакканьи (Ромеро, 83), Педро (Фелипе Андерсон, 40), Иммобиле.
- Предупреждения:
- Катальди (28), Скьявоне (41), Раньери (63), Ладзари (67), Луис Фелипе (69).
- Дата проведения
- 15 января, 22.45, «Альянц Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 19 Дибала.
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Ювентус –
Шченсны, Ругани, де Лигт, Пеллегрини (Де Шильо, 57), Кулусевски (Бернардески, 46), Маккенни, Бентанкур, Артур (Локателли, 46), Куадрадо, Дибала, Кин (Мората, 64).
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Удинезе –
Паделли, Соппи, Нюйтинк, Зегелар, Перес, Удоджи, Пуссетто, Арслан, Уолас, Макенго, Деулофеу, Бету.
- Дата проведения
- 16 января, 14.30, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 16 января, 17.00, «Пьерлуиджи Пенцо»
- Дата проведения
- 16 января, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 16 января, 22.45, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 17 января, 20.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 17 января, 20.30, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 17 января, 22.45, «Артемио Франки»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.