Валерий Карпин: «Для испанских игроков запомнить 5 розыгрышей стандартов – норма. А для российских – много, три бы запомнить»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью автору Sports.ru Александру Дорскому рассказал об отличии испанских футболистов от российских.

– Чем испанские игроки отличаются от российских?

– Профессионализмом. Это не значит, что там профессионалы, а у нас нет. Но наши игроки не такие профессиональные, как в – это факт. Но это не их вина. Это наша беда. Футболистов в Испании с детства приучают быть профессионалами.

– Пара вещей, в которых они профессиональнее наших игроков?

– Они слышат про правильное питание с детства – одного примера достаточно. Они заполняют [анкеты] о своем самочувствии с детства.

А в , и сборной России это ввели [не так давно]. Для испанских футболистов запомнить пять розыгрышей стандартов – это норма. А для российских футболистов – много, три бы запомнить.

– Вы рассказывали, что интересовались в других видах спорта, как это устроено. В мини-футболе, например.

– У них десять [розыгрышей – норма]. Да, столкнулись на сборах. Меня мучил вопрос, я его задал: они по десять комбинаций знают. Это российская команда была.

А в американском футболе надо запомнить, условно, 100 комбинаций. Как это возможно, если наши и три не запоминают? А потому что делают это с детства, с шести лет. Они знают: если 100 комбинаций не сможешь запоминать, на профессиональном уровне не заиграешь.

– Если футбольный тренер в российском клубе работает несколько сезонов, он может повысить это количество?

– В «Ростове» игроки, конечно, менялись, но кто был в команде, постепенно запоминали.

Естественно, кто-то что-то забудет, нельзя на 100 процентов быть уверенным, что все запомнили и все правильно сделают. Но забыть во втором тайме, какой по счету угловой мы подаем – шестой, седьмой или восьмой – не проблема, бывает. А вот на второй минуте матча забыть – проблема, – сказал тренер.

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