«Бавария» и «Барса» – фавориты в борьбе за Кристенсена. Защитник не рассматривает предложения в АПЛ из уважения к «Челси»

Защитник «Челси» может продолжить карьеру в Испании или Германии.

Срок контракта 25-летнего датчанина с лондонцами истекает летом 2022 года. и – фавориты в борьбе за подписание игрока свободным агентом.

Клубы АПЛ также заинтересованы в переходе Кристенсена, однако Андреас из уважения к не будет рассматривать предложения из Англии. Он примет решение о своем будущем в ближайшее время.

Кристенсен принадлежит «Челси» с 2014 года. Два сезона он провел в аренде в «Боруссии» Менхенгладбах.

В 13 матчах Премьер-лиги в этом сезоне футболист получил 2 желтые карточки. Его статистика – здесь.