Зе Луиш: «Не верю в нынешние методы «Локо». Цорн уже делал все это в «Спартаке». Финал будет такой же»

Нападающий Зе Луиш высказался о , после прихода которого ушел и из , и из .

– Получается, что вы второй раз уходите при Цорне. Это ведь не совпадение?

– Лучше вы его об этом спросите. Не знаю, какие мысли у Цорна в голове. Видимо, я ему не нравлюсь как игрок.

– У вас есть понимание, что глобально делает «Локомотив»?

– Мне кажется, «Локомотив» должен быть реорганизован. Хотя вроде как раз этим они и занимаются, но… Скажу искренне – действительно от сердца: я не верю в методы, которые сейчас используют в «Локомотиве». Но футбол все покажет.

То, что Томас делает в «Локомотиве», он уже делал в «Спартаке». Финал будет такой же. Тогда ведь тоже ушел не только я. Всех, кого можно было отпустить, он в «Спартаке» отпустил.

– Тогда вы не стали давать подобных интервью.

– Я вообще не люблю много говорить. Сейчас обо всем этом рассказываю, потому что эта история меня ранила. Я сильно пострадал. То, что сделали со мной – так не поступают со спортсменами. Это непрофессионально, а я — профессионал. Все должно делаться более корректно и честно. Я люблю свое дело и без всех благ, которые нам дает футбол.

А когда ты забираешь у человека то, что он любит, то ранишь его. Меня задели, задели мой характер. Так не делается, поэтому я решил рассказать об этом.

Все просто: я был готов играть в начале-середине октября. С этого момента у меня уже не было никаких проблем со здоровьем, но я не играл. Меня лишили возможности как играть, так и уйти, – сказал форвард.

Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020-го. За это время нападающий провел 15 матчей и забил 1 гол. Подробнее его статистика – здесь.