Зе Луиш: «Локо» сделал все за моей спиной и забрал мое право на работу. Они врали о сроках восстановления»

Нападающий Зе Луиш высказался о расторжении контракта с «Локомотивом».

– Как давно вы не давали интервью?

– С тех пор, как перешел в «Локомотив».

– Почему решили пообщаться теперь?

– Потому что «Локомотив» не давал никакой информации обо мне. Хочу рассказать, через что я прошел на самом деле.

– Известно, что вы заключили контракт с «Локомотивом» на три года. И вот спустя год и три месяца соглашение разорвано. Почему?

– Я получил предложение по расторжению контракта. Это было решение клуба, а не мое. Я был практически обязан его принять и принял. По сути, у меня не было выбора.

– Как такое возможно, что у вас при действующем контракте не было выбора?

– Это были условия контракта, которые обязывали меня принять расторжение.

– Насколько верна информация, что вам выплатили зарплату до июня 2022-го?

– Не хотел бы говорить о цифрах. Не это важно.

– Тогда другой момент – 2 сентября 2021 года. В этот день убрал вас из заявки на . Как вы это восприняли?

– Это был шок. Клуб все сделал за моей спиной. Меня отправили в Голландию на восстановление. Мне не нравилось лечение, которое предоставлял клуб. Не так должны относиться к спортсмену. Они врали насчет сроков моего восстановления, не сообщали то, что есть на самом деле.

– Каковы были реальные сроки вашего восстановления?

– К середине октября я уже был полностью готов играть. Убрать меня из заявки на сезон было несправедливо – просто забрали мое право на работу. И это без моего разрешения. Я мог выбрать другие методы, чтобы защищать свои права, но не стал.

– Почему?

– Решил набраться спокойствия и решить этот вопрос в январе. Никогда не буду оставаться в клубе, если меня не хотят. И мне не нужны разборки и война. Я никогда не конфликтовал ни с одной командой, – рассказал футболист.

Зе Луиш выступал за «Локо» с октября 2020-го. За это время нападающий провел 15 матчей и забил 1 гол. Подробнее его статистика – здесь.