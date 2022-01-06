«Локомотив» и Зе Луиш договорились о досрочном расторжении контракта

«Локомотив» и форвард Зе Луиш договорились о досрочном расторжении контракта по соглашению сторон, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Документы будут подписаны в ближайшее время. «Локо» единоразово выплатит Зе Луишу полагающуюся ему зарплату до июня 2022 года. Остальную часть зарплаты форвард решил не требовать.
Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2023 года. По нему нападающий получал 2,8 млн евро в год.
В этом сезоне РПЛ Зе Луиш провел лишь 3 матча. Подробнее его статистика – здесь.