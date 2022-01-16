Медина намекнул на трансфер в ЦСКА, опубликовав эмодзи лошади в твиттере

Полузащитник Хесус Медина намекнул на скорый трансфер в ЦСКА.

24-летний хавбек в своем твиттере сделал короткую публикацию из двух эмодзи: «🐎👀».

Ранее стало известно, что парагваец заключит с московским клубом контракт на три с половиной года. Он будет зарабатывать два миллиона долларов в год.

В сезоне-2021 Медина провел 36 матчей за «Нью-Йорк Сити» в , забив 9 голов и отдав 2 ассиста. Правый вингер стал вторым бомбардиром нью-йоркского клуба, уступив только полузащитнику Валентину Кастельяносу, на счету которого 22 мяча.

Подробно со статистикой Медины можно ознакомиться здесь.

В Парагвае Хесуса Медину уже назвали игроком ЦСКА. Он похож на Смита Роу, классно прессингует, но часто тормозит атаки