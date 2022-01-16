Медина намекнул на трансфер в ЦСКА, опубликовав эмодзи лошади в твиттере

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина намекнул на скорый трансфер в ЦСКА.
24-летний хавбек в своем твиттере сделал короткую публикацию из двух эмодзи: «🐎👀».
Ранее стало известно, что парагваец заключит с московским клубом контракт на три с половиной года. Он будет зарабатывать два миллиона долларов в год.
В сезоне-2021 Медина провел 36 матчей за «Нью-Йорк Сити» в МЛС, забив 9 голов и отдав 2 ассиста. Правый вингер стал вторым бомбардиром нью-йоркского клуба, уступив только полузащитнику Валентину Кастельяносу, на счету которого 22 мяча.
Подробно со статистикой Медины можно ознакомиться здесь.
В Парагвае Хесуса Медину уже назвали игроком ЦСКА. Он похож на Смита Роу, классно прессингует, но часто тормозит атаки