ЦСКА подпишет вингера «Нью-Йорк Сити» Медину на 3,5 года. Агент подтвердил

Ренато Беттар, представитель атакующего полузащитника «Нью-Йорк Сити» Хесуса Медины, сообщил о том, что футболист продолжит карьеру в ЦСКА.
«Хесус Медина будет играть за ЦСКА. Контракт будет рассчитан на 3,5 года.
Он уже летит на медосмотр», – сказал Беттар.
24-летний футболист перейдет в клуб из Москвы на правах свободного агента.
В сезоне-2021 хавбек провел 36 матчей за «Нью-Йорк Сити» в МЛС, забив 9 голов и отдав 2 ассиста. Правый вингер стал вторым бомбардиром нью-йоркского клуба, уступив только полузащитнику Валентину Кастельяносу, на счету которого 22 мяча.
Подробно со статистикой Медины можно ознакомиться здесь.