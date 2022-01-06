ЦСКА подпишет вингера «Нью-Йорк Сити» Медину на 3,5 года. Агент подтвердил

Ренато Беттар, представитель атакующего полузащитника «Нью-Йорк Сити» , сообщил о том, что футболист продолжит карьеру в .

«Хесус Медина будет играть за ЦСКА. Контракт будет рассчитан на 3,5 года.

Он уже летит на медосмотр», – сказал Беттар.

24-летний футболист перейдет в клуб из Москвы на правах свободного агента.

В сезоне-2021 хавбек провел 36 матчей за в , забив 9 голов и отдав 2 ассиста. Правый вингер стал вторым бомбардиром нью-йоркского клуба, уступив только полузащитнику Валентину Кастельяносу, на счету которого 22 мяча.

Подробно со статистикой Медины можно ознакомиться здесь.