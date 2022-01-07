Зарплата Медины в ЦСКА – 2 млн долларов в год

Стало известно, сколько в ЦСКА будет зарабатывать Хесус Медина, который переходит в московский клуб из «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента.
Парагвайское медиа Versus пишет, что 24-летний футболист будет получать 2 миллиона долларов (почти 1,8 млн евро) в год. В «Нью-Йорк Сити» он зарабатывал около 1,2 млн долларов (чуть больше 1 млн евро) в год.
Вчера агент игрока подтвердил, что Медина подпишет с ЦСКА контракт на 3,5 года. Сегодня футболист должен пройти медосмотр для московского клуба.
В сезоне-2021 хавбек провел 36 матчей за «Нью-Йорк Сити» в МЛС, забив 9 голов и отдав 2 ассиста. Правый вингер стал вторым бомбардиром нью-йоркского клуба, уступив только полузащитнику Валентину Кастельяносу, на счету которого 22 мяча.
Подробно со статистикой Медины можно ознакомиться здесь.