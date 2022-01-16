Дембеле отказался продлевать контракт с «Барсой» и хочет уйти летом. Он считает себя игроком мирового уровня и требовал 200 млн евро на 5 лет

Вингер Усман Дембеле принял решение не заключать новое соглашение с «Барселоной», информирует журналист Жерар Ромеро.

24-летний француз сообщил клубу, что не собирается продлевать контракт на предложенных условиях и намерен летом уйти в качестве свободного агента. Вариант с трансфером в январе привлекательным ему не кажется.

Дембеле считает себя футболистом мирового уровня и рассчитывает, что оплата будет соответствовать этому статусу. Он добивался зарплаты в 200 миллионов евро до уплаты налогов за пять лет, а также единовременных выплат в размере 20 млн евро ему и его агенту при подписании договора.

«Барселона» отказалась принимать условия полузащитника и сомневается, что какой-либо иной клуб на них согласится.

В текущем сезоне Дембеле провел 6 матчей в Ла Лиге, отдав 2 голевые передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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