«Барса» не повысит предложение для Дембеле. Клуб ждет ответ на этой неделе и надеется, что игрок согласится

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«Барселона» хочет, чтобы вингер Усман Дембеле в ближайшее время принял решение о будущем.

Как пишет Mundo Deportivo, каталонский клуб хочет, чтобы на этой неделе футболист дал окончательный ответ на предложение по новому контракту.

«Барса» надеется, что ответ француза будет положительным, и не собирается повышать предложение.

Проект контракта, предложенный «Барсой», далек от тех требований, что выдвинул Дембеле. Сообщалось, что француз просил у клуба 43 млн евро в год.

В этом сезоне 24-летний правый вингер провел 10 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Его статистика – здесь.

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