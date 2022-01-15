Хави сказал Дембеле, что больше не выпустит его на поле в случае отказа от контракта с «Барсой» (Foot Mercato)

давит на вингера в вопросе о продлении контракта, утверждает Foot Mercato.

По данным источника, каталонский клуб устал ждать ответ француза на предложение по контракту, сделанное в конце декабря.

Ему предлагают зарплату в размере 20-25 млн евро в год, однако на недавней встрече с руководством сине-гранатовых агент игрока Мусса Сиссоко заявил, что Усман хочет получать не менее 40 млн евро в год. Это невозможная сумма для «Барселоны».

После той встречи главный тренер «Барсы» Хави поговорил с Дембеле. Отмечается, что 41-летний специалист постоянно повышал на футболиста голос. сказал Усману, что тот больше не сыграет за «Барсу», если не согласится продлить контракт на предложенных условиях.

Сообщалось, что Дембеле не собирается идти на уступки «Барсе». Он откажется от трансфера зимой и либо продлит контракт с «Барсой» на своих условиях, либо уйдет бесплатно летом.

В этом сезоне 24-летний правый вингер провел 11 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Его статистика – здесь.