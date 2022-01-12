Дембеле либо продлит контракт с «Барсой» на своих условиях, либо уйдет бесплатно летом. Он откажется от трансфера зимой

оказалась в сложной ситуации в связи с решением вингера о будущем.

Каталонский клуб собирался продать француза в январе в случае, если он откажется продлевать контракт, однако, как пишет Cadena Ser, это не входит в планы футболиста.

Источники, близкие к Дембеле, уверяют, что ни в коем случае Усман не уйдет из «Барсы» зимой. Либо «Барселона» соглашается на требования Дембеле и продлевает контракт на его условиях, либо хавбек уходит летом бесплатно.

Вчера появилась информация о том, что «Барселона» не намерена повышать предложение Дембеле. Сообщалось, что француз просил у клуба 43 млн евро в год.

В этом сезоне 24-летний правый вингер провел 10 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Его статистика – здесь.