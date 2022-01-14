Холанд поручил Райоле договориться с «Реалом». Эрлинг хочет играть за «Мадрид» вместе с Мбаппе (As)

«Манчестер Сити» намерен подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола хочет видеть норвежца в команде, так как с уходом Феррана Торреса у него остался только один номинальный нападающий – Габриэл Жезус.
Тем не менее сам Холанд хочет играть в «Реале», утверждает As. 21-летний игрок сообщил своему агенту Мино Райоле, что игра за «сливочных» вместе с Килианом Мбаппе, сейчас выступающем в «ПСЖ», является его приоритетом.
В связи с этим Холанд поручил Райоле как можно быстрее достичь соглашения с «Реалом».
Холанд будет выбирать из «Барсы», «Реала» и «Ман Сити». Чьи шансы выше?