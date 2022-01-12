«Баварии» интересен Холанд, поэтому переговоров с Левандовским по контракту пока нет. Клуб общался с Райолой

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«Баварии» интересен нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

Как пишет Sport Bild, мюнхенский клуб связался с агентом игрока Мино Райолой и выразил интерес к норвежцу.

«Бавария» понимает, что подписание нового контракта с нападающим Робертом Левандовским станет непреодолимым препятствием для осуществления сделки, поэтому у клуба пока нет переговоров с его агентом Пини Захави. Ситуация остается неопределенной.

За 17 матчей в составе «Дортмунда» в этом сезоне Холанд забил 19 голов и отдал 5 ассистов. У Левандовского 31 мяч и 3 голевые передачи в 26 матчах за «Баварию».

Со статистикой 21-летнего форварда можно ознакомиться здесь, с показателями 33-летнего нападающего – тут.

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