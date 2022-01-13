Основатели фан-движения ЦСКА о Fan ID: «Это плевок в лицо всем, кто любит ходить на футбол. Фанат – не преступник!»

Основатели фанатского движения ЦСКА выступили с заявлением касательно закона о введении в России паспорта болельщика (Fan ID).

Заявление передает журналист и болельщик ЦСКА Андрей Малосолов.

«Они решили отдельно и первыми выступить. Это «старики», их примерно около сотни, они сидят на верхнем ярусе армейской фанатки. В основном те, которые активно развивали движ в 1979-87. Возраст от 45 до 60.

У них просто нет крупной и известной площадки в сетях, поэтому попросили меня разослать заявление. Так, для понимания, это люди легендарные. Вам может мало что скажут их имена, но это основатели: Филимон, Мэй, Забродин, Гнус, Мухин, Гад, Измайлов, Зинов, Винни, Томат, Андрей Тепло, Бура. Все уже давно состоявшиеся люди, которые живут ЦСКА», – сообщил Малосослов.

«Закон о введении Fan ID принят на всех уровнях. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года. Официально паспорт болельщика будет называться персонифицированной картой для посещения спортивных соревнований. Это плевок в лицо всем, кто любит ходить на футбол, кто старается сделать его красочным праздником, кто отдает всего себя любимому клубу.

Мы, ветераны армейского фан-движения, те, кто принимал участие в его организации и становлении, выражаем крайнюю обеспокоенность касательно этого новшества и призываем всех болельщиков присоединиться к общему бойкоту этой дискриминационной меры, созданной с целью разделения людей на «угодных» и «плохих»! А судьи кто?

Мы не понимаем и не одобряем необходимость данного нововведения. Главная цель спортивных мероприятий – объединять людей и дарить незабываемые эмоции , а не удовлетворение сомнительных политических и финансовых амбиций узкой группы лиц. А однажды объединившись, свою дружбу взаимопонимание и сплоченность мы пронесли через всю жизнь, через четыре с половиной десятка лет!

Являясь основателями фанатского движения, мы всегда и везде поддерживаем команду, оставляя на аренах страны и за ее пределами, частичку своего сердца и души, делаем яркий и красочный перформанс, поддерживаем любимый клуб всегда и во всем! И не в наших правилах делать что-то по «команде» и «указке».

«Свобода. Равенство. Братство» – эти слова были девизом, в нашем сознании, на протяжении долгих лет и останутся таковым впредь! Фанат – не преступник! Нет Fan ID!

Тем, кто по непонятным причинам молчит, а не должен был бы: в череде заявлений фанатских образований в стиле «Нам не нужен Fan ID» прогнозируемо будет одно исключение. Не делайте так, чтобы их было два. Мы переживем. А как вы будете жить с этим позором?

Если последует общее заявление подобной направленности от всех красно-синих, то мы будем рады к нему присоединиться», – говорится в заявлении.

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