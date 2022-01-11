Смолов прошел медосмотр для «Динамо». Подписание контракта – сегодня

Нападающий Федор Смолов близок к переходу в московское «Динамо» из .

По данным Sport24.ru, сегодня утром футболист прошел медосмотр в Международном центре охраны здоровья для перехода в «Динамо». Накануне там же обследовались остальные футболисты бело-голубых.

Ожидается, что сегодня россиянин подпишет контакт с «Динамо». Завтра 31-летний форвард должен вылететь с командой на первый сбор, который будет проходить до 21 января в Катаре.

Сообщалось, что заплатит за Смолова около 10 млн рублей. Также появлялись сведения о том, что московский клуб предлагает форварду контракт на 1,5 года.

В этом сезоне центрфорвард провел 22 матча за «Локомотив» во всех турнирах и забил 7 голов. Его полная статистика – здесь.