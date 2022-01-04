Холанд перейдет в «Барселону», если клуб соберет нужную сумму. Райола дал Лапорте слово (Сuatro)

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«Барселона» ведет работу в части подписания форварда Эрлинга Холанда, выступающего за «Боруссию» Дортмунд.

По информации Сuatro, у президента «блауграны» Жоана Лапорты существует договоренность с представителем норвежца Мино Райолой. Агент дал слово, что нападающий со следующего сезона будет выступать за каталонский клуб, если тот сможет найти деньги на трансфер.

Отмечается, что у Лапорты и Райолы очень хорошие отношения, почти дружеские, и поэтому контакты насчет подписания Холанда действительно плодотворные.

Сотрудничество с Райолой по данному вопросу может обойтись «Барселоне» более чем в 100 млн евро, включая выплаты «Боруссии» и комиссионные агенту, а также подписание еще какого-нибудь футболиста (называется защитник Нуссаир Мазрауи из «Аякса»).

Зарплата Холанда составит около 30 млн евро до вычета налогов, контракт может быть заключен на 3 года с опцией продления еще на 2. Однако эти нюансы пока не прорабатывались должным образом.

Подчеркивается, что из-за финансовых проблем «Барселоны» заключение сделки находится под большим вопросом, и ради Эрлинга ей, вероятно, придется продать кого-то из футболистов, считающихся неприкосновенными.

В текущем сезоне Холанд провел 11 матчей в Бундеслиге, забив 13 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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