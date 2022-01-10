Василий Березуцкий войдет в штаб Алексея Березуцкого в ЦСКА (Sport24)

В тренерском штабе ЦСКА скоро произойдут изменения.
По данным Sport24, Василий Березуцкий в ближайшее время войдет в штаб брата Алексея Березуцкого в московском клубе.
Василий уже работал в ЦСКА – сначала заместителем генерального директора, а затем помощником главного тренера.
В апреле 2021 года он вслед за Виктором Гончаренко перешел в «Краснодар». 5 января Гончаренко был отправлен в отставку, Березуцкий ушел вместе с ним.
ЦСКА после 18 туров идет на 4-м месте в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 8 очков.
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