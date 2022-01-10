Василий Березуцкий войдет в штаб Алексея Березуцкого в ЦСКА (Sport24)

В тренерском штабе скоро произойдут изменения.

По данным Sport24, в ближайшее время войдет в штаб брата Алексея Березуцкого в московском клубе.

Василий уже работал в ЦСКА – сначала заместителем генерального директора, а затем помощником главного тренера.

В апреле 2021 года он вслед за Виктором Гончаренко перешел в «Краснодар». 5 января Гончаренко был отправлен в отставку, Березуцкий ушел вместе с ним.

ЦСКА после 18 туров идет на 4-м месте в таблице , отставая от лидирующего «Зенита» на 8 очков.

«Краснодар» грубо уволил Гончаренко – даже не пожелал удачи. Тренер не отвечал на звонки из-за отставки ассистента