Пике о словах Эмери: «Это говорит человек, который после 1:6 спустя три года продолжал жаловаться на судейство»

Защитник «Барселоны» ответил на критику со стороны главного тренера «Вильярреала» .

«Это говорит человек, который спустя три года продолжал жаловаться на судейство в матче со счетом 6:1. Смирись, Унаи», – написал Пике в твиттере.

Жерар вспомнил победу «Барсы» над Эмери в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в 2017 году (6:1). Первый матч парижане выиграли со счетом 4:0, но по сумме двух матчей вылетели.

Перед этим Эмери, комментируя отмененный из-за игры рукой гол полузащитника Даниэля Парехо в матче 20-го тура Ла Лиги с (2:2), заявил: «Пике обманул людей, а потом протестует в твиттере по поводу другого матча».

В ноябре в матче 15-го тура между и «Барселоной» (1:3) Пике сыграл рукой в своей штрафной, но пенальти назначен не был. Жерар тогда заявил: «Не думаю, что это пенальти. Рука была близка к телу».

В субботу твиттер «Валенсии» отреагировал на пенальти в пользу в матче команд (1:4): «Ограбления в Мадриде начинают повторяться». И Пике ответил на сообщение: «Тише, а то накажут».