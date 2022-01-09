Твиттер «Валенсии» о матче с «Реалом»: «Ограбления в Мадриде начинают повторяться». Пике ответил: «Тише, а то накажут»

В твиттере «Валенсии» появилась запись, вероятно, отсылающая к эпизоду, произошедшему в конце первого тайма выездного матча команды с «Реалом» (0:3, второй тайм) в 20-м туре .

На 41-й минуте главный судья назначил пенальти в ворота гостей после того, как защитник в своей штрафной площади столкнулся с хавбеком мадридцев . 11-метровый реализовал форвард .

«Ограбления в начинают повторяться», – сказано в сообщении.

На эту запись отреагировал защитник «Барселоны» .

«Не говорите об этом слишком громко, а то вас могут наказать», – написал футболист.