Пике обнародовал свою зарплату в «Барсе». Он выложил выписку на 2,3 млн евро – это 50% выплат

Защитник «Барселоны» отреагировал на появившуюся в испанских медиа информацию о зарплатах игроков сине-гранатовых.

Согласно опубликованным данным, 34-летний Пике является самым высокооплачиваемым футболистом каталонцев.

Сообщалось, что он получает 28 млн евро в год до уплаты налогов. Этим летом Пике пошел на снижение зарплаты, но получил значительную часть суммы благодаря бонусу за лояльность.

Футболист опубликовал в твиттере скриншот банковской выписки, согласно которой он получил 2,3 миллиона евро. Пике отметил, что это 50 процентов его зарплаты в «Барсе» в 2021 году.

Каталонский клуб ранее осудил публикацию данных о зарплатах игроков и назвала суммы ошибочными.

Пике получает в «Барсе» 28 млн евро в год до уплаты налогов, Бускетс – 23 млн, Умтити и Альба – по 20, Дембеле – 12