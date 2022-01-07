Рангник опасается, что «МЮ» не попадет в топ-4. Игроков, которые хотят уйти зимой, не отпустят до лета

Тренер Ральф Рангник испытывает серьезные трудности в .

Как пишет ESPN, ссылаясь на собственные источники, немецкий специалист опасается, что из-за плохой атмосферы в раздевалке «МЮ» может не попасть в топ-4 по итогам сезона.

Несколько футболистов хотят сменить клуб. Игроки, которые получали мало практики при Оле-Гуннаре Сульшере, надеялись, что с приходом Рангника ситуация изменится, но сейчас они вновь чувствуют, что их используют слишком редко.

Положение «МЮ» ухудшается тем фактом, что футболистам, которые хотят уйти зимой, сообщили, что до лета их не отпустят. Только Антони Марсьяль уверен, что покинет клуб.

В «Юнайтед» сомневаются в схеме 4-2-2-2, которую пытается поставить Рангник. Недовольство игровой моделью усилилось после неудачных матчей против «Ньюкасла» (1:1) и «Вулверхэмптона» (0:1). Источники сообщают, что некоторые игроки считают индивидуальные видеозанятия неудачным решением, так как футболисты теперь не уверены в том, где должны находиться их партнеры по команде.

В частных беседах Рангник признавал, что ему не хватает тренировочного времени, чтобы донести до игроков свои идеи.

Кроме того, сообщается, что на атмосферу в команде серьезно повлиял уход Майкла Кэррика из тренерского штаба. Он обеспечивал связь между игроками и менеджментом клуба.

«МЮ» ни разу не проиграл в первых пяти матчах Рангника во главе команды, однако в последней игре против «Вулверхэмптона» в 21-м туре потерпел поражение (0:1).