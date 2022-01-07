«МЮ» отказался от Конте из-за его требовательности к игрокам. В клубе посчитали, что это не подходит молодым футболистам

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Ральф Рангник Футбол

Стали известны причины, по которым «Манчестер Юнайтед» не стал назначать Антонио Конте главным тренером вместо Оле-Гуннара Сульшера.

По информации The Telegraph, руководство манкунианцев посчитало, что итальянец будет слишком требовательно относиться к футболистам, что не подошло бы молодым игрокам команды.

Также возникли опасения, что жесткий микроменеджмент Конте не подошел бы большей части футболистов, сейчас входящих в состав «МЮ».

В результате Конте возглавил «Тоттенхэм», а манкунианцы после увольнения Сульшера назначили Ральфа Рангника главным тренером до конца сезона.

В настоящий момент «шпоры» занимают 6-е место в АПЛ, набрав 33 очка за 18 матчей, а «МЮ» идет 7-м с 31 очком в 19 играх.

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