«МЮ» отказался от Конте из-за его требовательности к игрокам. В клубе посчитали, что это не подходит молодым футболистам

Стали известны причины, по которым не стал назначать главным тренером вместо .

По информации The Telegraph, руководство манкунианцев посчитало, что итальянец будет слишком требовательно относиться к футболистам, что не подошло бы молодым игрокам команды.

Также возникли опасения, что жесткий микроменеджмент Конте не подошел бы большей части футболистов, сейчас входящих в состав «МЮ».

В результате Конте возглавил , а манкунианцы после увольнения Сульшера назначили Ральфа Рангника главным тренером до конца сезона.

В настоящий момент «шпоры» занимают 6-е место в , набрав 33 очка за 18 матчей, а «МЮ» идет 7-м с 31 очком в 19 играх.