Игрок «МЮ» гуглил Рангника после назначения тренера. В команде ожидали, что немец сильнее повлияет на выступления

, возглавивший в конце ноября, оказался известен отнюдь не всем футболистам команды.

По информации ESPN, одному из игроков пришлось воспользоваться поисковой системой Google для того, чтобы найти информацию о новом главном тренере.

Вдобавок некоторые футболисты оказались неприятно удивлены тем, что Рангник пригласил в тренерский штаб специалистов, чей опыт работы ограничен МЛС.

Также отмечается, что игроки ожидали, что немец окажет большее влияние на выступления команды.

При Рангнике «МЮ» добился трех побед, а также дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Далее команда встретится с «Астон Виллой» в Кубке Англии – это случится 10 января.