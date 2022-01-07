Игроки «МЮ» сомневаются в тренерских методах Рангника. Ральф не уверен, что успеет исправить ситуацию в клубе

Ральф Рангник столкнулся с трудностями в работе с .

По информации Daily Mail, настрой команды на низком уровне, футболисты разделены на группы, а значительная часть игроков хочет уйти из клуба.

Из-за этого немецкий тренер, назначенный до конца сезона, чувствует, что он не сможет изменить ситуацию из-за нехватки времени.

Кроме того, футболисты «МЮ» сомневаются в его тренерских методах и уровне его помощников.

«МЮ» ни разу не проиграл в первых пяти матчах Рангника во главе команды, однако в последней игре против «Вулверхэмптона» в 21-м туре потерпел поражение (0:1).