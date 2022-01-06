Глава лиги Габона обвиняется в сексуальном насилии над молодыми игроками в сотрудничестве с экс-тренером сборной U17

Президент высшей лиги Габона Серж Момбо обвиняется в насилии на почве секса над молодыми футболистами.

Как передает The Guardian, руководитель турнира требовал оказывать ему сексуальные услуги в качестве платы за место в национальных сборных страны.

Момбо, бывший полицейский, отрицает все обвинения со стороны предполагаемых жертв. Также он отрицает, что направлял к бывшему тренеру сборной Габона U17 Патрику Ассуму Эйи по прозвищу «Капелло» несовершеннолетних игроков, в изнасиловании которых тот обвиняется.

Один из заявителей сообщил, что в 2014 году Момбо и Ассуму Эйи во время тренировочных сборов отбирали молодых игроков, казавшихся им привлекательными. Во время совместного приема пищи в отеле они дали первые три куска арбуза трем футболистам, которых затем пригласили в номер Капелло.

«Ночью Момбо зашел в мою комнату и сказал идти к Капелло. Он ничего больше не объяснил и не оставил мне выбора. Было около 10 часов вечера.

Капелло был обнажен по пояс. Он сказал мне, что я талантлив, но для того, чтобы я выдержал давление, мне понадобится «присутствие духа». Капелло и Момбо сотрудничали в этом вопросе. Момбо летал с нами на выездные матчи, говорил, что может нам помочь.

Как-то после игры дома он сказал мне: «Если хочешь играть, нужно дать мне то, чего я хочу. Я могу помочь твоей карьере, в том числе в основной сборной».

Я был из бедной семьи и поэтому думал об этом. Это постыдно, но это был единственный способ помочь семье, так что я принял первое предложение. Но мне было очень плохо, это разрушило меня изнутри. Когда в дальнейшем я отказался от того, чего он хотел, больше меня не вызывали ни в одну сборную», – сказал один из футболистов.

Еще один игрок сообщил, что и Момбо, и Ассуму Эйи насиловали его в 2017 году, когда он выступал в сборной Габона U17: «Они предлагали нам место в сборной в будущем в обмен на сексуальные услуги. Они выбирали тех, кто им нравится, дарили деньги, подарки, позволяли играть за сборную. Но говорили, что, если хочешь остаться в команде, нужно кое-что давать взамен».

Обе жертвы утверждают, что Момбо в сборных отвечал за экипировку, но сам функционер отрицает это и говорит, что никогда не работал с Капелло в национальных командах: «Разумеется, они врут, пытаясь очернить мою репутацию».

Также один из свидетелей заявил, что Момбо отобрал паспорта у членов женской сборной U20, когда они выдвинули обвинения в насилии и домогательствах.

Момбо отметил, что если у него будет информация о тех, кто разрушал карьеры молодых игроков, то он обязательно сообщит.