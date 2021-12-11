Экс-тренера сборной Габона U17 обвинили в изнасиловании молодых игроков. В ФИФА подали жалобу на его действия

Бывшего тренера сборной Габона U17 Патрика Ассуму Эйи обвинили в сексуальном насилии.

Несколько бывших игроков утверждают, что Эйи, известный в стране как «Капелло», насиловал молодых футболистов. Один из них сообщил, что тренер заманивал предполагаемых жертв в свой дом, который называл «Эдемским садом».

Некоторые жертвы утверждают, что Эйи организовывал встречи молодых игроков и других футбольных чиновников для сексуального насилия.

Жертвы тренера говорят, что не обращались в полицию Габона, потому что не доверяют местной системе правосудия. Один из пострадавших отметил, что Эйи заставлял вступать с ним в половые отношения под страхом исключения из команды.

Международный союз игроков уже подал жалобу на действия Эйи в .

Сейчас Эйи работает техническим директором чемпионата Габона.