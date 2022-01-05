Менди переведен в тюрьму в Манчестере из Ливерпуля из-за опасений за его безопасность после объявления о 7-м эпизоде изнасилования

Защитник , обвиняемый в семи эпизодах изнасилования, был переведен в новую тюрьму.

Ранее француз находился в тюрьме HMP Altcourse в Ливерпуле, где содержатся заключенные категории B (обычно в Великобритании заключенных под стражу содержатся в условиях категории B, за исключением некоторых, кого привлекают к суду за очень серьезные преступления – прим. Sports.ru).

По информации The Sun, 23 декабря футболиста доставили в тюрьму Strangeways в Манчестере, где под стражей находятся заключенные категории А (такая категория присваивается за особо тяжкие преступления, включая изнасилование – прим. Sports.ru).

Менди перевели в другую тюрьму на следующий день после объявления о 7-м эпизоде изнасилования с его участием, так как начали расти опасения по поводу безопасности пребывания француза в ливерпульской тюрьме.

Игрок находится под стражей с августа этого года. Судебное разбирательство, назначенное на январь 2022 года, перенесено на более поздний срок.