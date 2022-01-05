«Краснодар» может позвать Кононова или Мусаева до лета, если не удастся договориться с иностранным тренером

«Краснодар» планирует назначить иностранного тренера после увольнения Виктора Гончаренко, сообщает инсайдер Иван Карпов.

На данный момент «быки» рассматривают трех кандидатов, один из них – уже упоминавшийся .

При этом «Краснодар» не заинтересован в приглашении бывшего тренера «Локомотива» . Этот вариант обсуждался в конце прошлого года, но серб не смог убедить владельца клуба Сергея Галицкого в том, что способен поставить атакующий и зрелищный стиль игры.

Если «Краснодар» не сможет договориться с иностранными кандидатами, то возможен вариант с приглашением или до лета. Оба тренера ранее уже работали в клубе.

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