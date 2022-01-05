«Краснодар» может позвать Кононова или Мусаева до лета, если не удастся договориться с иностранным тренером

Теги Шота Арвеладзе премьер-лига Россия Олег Кононов Краснодар Сергей Галицкий Марко Николич Мурад Мусаев Футбол

«Краснодар» планирует назначить иностранного тренера после увольнения Виктора Гончаренко, сообщает инсайдер Иван Карпов.

На данный момент «быки» рассматривают трех кандидатов, один из них – уже упоминавшийся Шота Арвеладзе.

При этом «Краснодар» не заинтересован в приглашении бывшего тренера «Локомотива» Марко Николича. Этот вариант обсуждался в конце прошлого года, но серб не смог убедить владельца клуба Сергея Галицкого в том, что способен поставить атакующий и зрелищный стиль игры.

Если «Краснодар» не сможет договориться с иностранными кандидатами, то возможен вариант с приглашением Олега Кононова или Мурада Мусаева до лета. Оба тренера ранее уже работали в клубе.

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