«Краснодар» при Гончаренко выиграл 42% матчей в РПЛ. Хуже было только при Муслине

отправлен в отставку с поста тренера «Краснодара».

Специалист из Беларуси выиграл 42% матчей с «Краснодаром» в (10 из 24), в среднем набирая 1,5 очка за игру.

В РПЛ «быки» выступали хуже только при – 37% побед, 1,4 очка за игру.

Всего «Краснодар» при Гончаренко сыграл в 26 матчах во всех турнирах – 11 побед, 6 ничьих, 9 поражений.

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