«У «Барсы» долг 300 млн евро, а она купила Торреса и хочет Морату, Холанда. Где ФФП?» Тренер «Валенсии» Бордалас о каталонцах

Главный тренер «Валенсии» остался недоволен действиями «Барселоны» на трансферном рынке.

«Долг «Барселоны» – 300 млн евро, а она купила за 55 млн. И собирается подписать Морату.

А президент анонсирует и другие сделки, в том числе приобретение Холанда. Где финансовый фэйр-плей?

Президент назначил главным тренером и увидел, что этого недостаточно для Лиги чемпионов, что нужно делать покупки. В футболе чудеса случаются редко», – заявил Бордалас.

«Барса» не откажется от Холанда из-за перехода Мораты. Депая хотят продать летом