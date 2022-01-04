«У «Барсы» долг 300 млн евро, а она купила Торреса и хочет Морату, Холанда. Где ФФП?» Тренер «Валенсии» Бордалас о каталонцах

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Главный тренер «Валенсии» Пепе Бордалас остался недоволен действиями «Барселоны» на трансферном рынке.

«Долг «Барселоны» – 300 млн евро, а она купила Феррана Торреса за 55 млн. И собирается подписать Морату.

А президент анонсирует и другие сделки, в том числе приобретение Холанда. Где финансовый фэйр-плей?

Президент назначил Хави главным тренером и увидел, что этого недостаточно для Лиги чемпионов, что нужно делать покупки. В футболе чудеса случаются редко», – заявил Бордалас.

«Барса» не откажется от Холанда из-за перехода Мораты. Депая хотят продать летом

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