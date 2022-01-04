Лукаку жалеет, что дал интервью о роли в «Челси». Он и Тухель решили оставить эту историю в прошлом

Форвард «Челси» жалеет о своих высказываниях во время интервью Sky Sport Italia.

На прошлой неделе бельгиец дал резонансное интервью. В частности, он выразил недовольство своей ролью в лондонской команде, а также признался в любви к , заявив, что жалеет об уходе из миланского клуба: «Это не должно было произойти так. Я вернусь».

Как передает Sky Sports, теперь нападающий настаивает на том, что он все-таки хотел перейти в «Челси» минувшим летом, это не было навязанное ему решение.

Он считает, что ему не стоило делать заявления, которые привели к его исключению из состава на игру с «Ливерпулем» в 21-м туре .

Отмечается, что после того, как Лукаку и главный тренер сегодня в очередной раз обсудили ситуацию, стороны приняли решение оставить эту историю в прошлом и сосредоточиться на совместной работе по завоеванию титула чемпиона Англии.

Подчеркивается, что возможный уход бельгийца не обсуждается – ни сейчас, ни ближайшим летом.

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