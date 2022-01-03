Роналду уступил Бруну штрафной на 96-й минуте – удар парировал вратарь «Вулвс» Са

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Вулверхэмптон Фил Джонс Жозе Са Бруну Фернандеш Футбол

«Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Вулверхэмптону» (0:1) в 21-м туре АПЛ.

В самом конце матча клуб из Манчестера получил право на опасный стандарт – против защитника Фила Джонса нарушили правила у самой лини штрафной.

Форвард Криштиану Роналду, капитан «МЮ» в этой игре, уступил право пробить штрафной хавбеку Бруну Фернандешу, удар которого на 96-й минуте парировал вратарь «Вулвс» Жозе Са.

Напомним, что у Роналду 0 голов за 6 ударов со штрафных после возвращения в «МЮ», а в «Ювентусе» был 1 мяч за 71 попытку.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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