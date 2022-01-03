Мората переходит в «Барсу». Сделка практически согласована, остались только детали

Нападающий «Атлетико» , выступающий за на правах аренды, близок к переходу в «Барселоны».

Как пишет As, сделка согласована на 95%, осталось урегулировать лишь незначительные детали. С «Ювентусом» каталонский клуб уже полностью договорился об аренде игрока на полгода, с – тоже. При переговорах с «рохибланкос» в расчет было принято то, что летом мадридский клуб должен заплатить 40 миллионов евро «Барсе» за .

Сейчас Мората ждет, что его агент Хуанма Лопес подтвердит достигнутые договоренности. После этого Альваро отправится в Барселону, пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Барсой» сроком минимум на 18 месяцев.

Однако «Барсе» еще предстоит облегчить зарплатную ведомость, чтобы зарегистрировать Морату. Помимо него, клубу предстоит зарегистрировать Дани Алвеса и Феррана Торреса, а также Гави и Нико Гонсалеса, которые до сих пор числятся игроками молодежного состава.

Сложившая ситуация вынуждает директора «Барсы» действовать быстрее в переговорах о продаже Самюэля Умтити и Филиппе Коутиньо.

В этом сезоне Мората принял участие в 23 матчах «Ювентуса» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.