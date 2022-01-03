Мората переходит в «Барсу». Сделка практически согласована, остались только детали

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората, выступающий за «Ювентус» на правах аренды, близок к переходу в «Барселоны».
Как пишет As, сделка согласована на 95%, осталось урегулировать лишь незначительные детали. С «Ювентусом» каталонский клуб уже полностью договорился об аренде игрока на полгода, с «Атлетико» – тоже. При переговорах с «рохибланкос» в расчет было принято то, что летом мадридский клуб должен заплатить 40 миллионов евро «Барсе» за Антуана Гризманна.
Сейчас Мората ждет, что его агент Хуанма Лопес подтвердит достигнутые договоренности. После этого Альваро отправится в Барселону, пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Барсой» сроком минимум на 18 месяцев.
Однако «Барсе» еще предстоит облегчить зарплатную ведомость, чтобы зарегистрировать Морату. Помимо него, клубу предстоит зарегистрировать Дани Алвеса и Феррана Торреса, а также Гави и Нико Гонсалеса, которые до сих пор числятся игроками молодежного состава.
Сложившая ситуация вынуждает директора «Барсы» Матеу Алемани действовать быстрее в переговорах о продаже Самюэля Умтити и Филиппе Коутиньо.
В этом сезоне Мората принял участие в 23 матчах «Ювентуса» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.