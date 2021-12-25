Люк де Йонг не хочет уходить в «Кадис» из «Барсы». Каталонцы намерены прервать его аренду до 31 декабря

Нападающего «Барселоны» Люка де Йонга, права на которого принадлежат «Севилье», не устраивает переход в аренду в «Кадис» в январе.
31-летний нидерландец попросил больше времени на принятие решения, чтобы его агенты подыскали более сильный, чем «Кадис», клуб, сообщает Sports.es.
По данным источника, «Барселона» рассчитывает, что де Йонг определится с будущим до конца этой недели и не позже 31 декабря.
Форвард уже уведомлен, что больше не проведет за «блауграну» ни одной минуты на поле.
Статистика де Йонга – здесь.