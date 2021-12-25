Люк де Йонг не хочет уходить в «Кадис» из «Барсы». Каталонцы намерены прервать его аренду до 31 декабря

Теги Барселона Севилья Ла Лига возможные трансферы Кадис Люк де Йонг Футбол

Нападающего «Барселоны» Люка де Йонга, права на которого принадлежат «Севилье», не устраивает переход в аренду в «Кадис» в январе.

31-летний нидерландец попросил больше времени на принятие решения, чтобы его агенты подыскали более сильный, чем «Кадис», клуб, сообщает Sports.es.

По данным источника, «Барселона» рассчитывает, что де Йонг определится с будущим до конца этой недели и не позже 31 декабря.

Форвард уже уведомлен, что больше не проведет за «блауграну» ни одной минуты на поле.

Статистика де Йонга – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные