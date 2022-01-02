Тухель может исключить Лукаку из состава «Челси» в матче с «Ливерпулем» после интервью игрока

Нападающий «Челси» может не сыграть в матче чемпионата Англии против .

По информации Goal, главный тренер лондонцев рассматривает вариант, при котором бельгиец не попадет в заявку команды на предстоящую игру.

Немецкий специалист, таким образом, намерен отреагировать на вышедшее интервью с футболистом, в котором он выразил недовольство своим положением в команде.

Сообщается, что ни клуб, ни представители игрока заранее не знали об интервью. Вероятно, игрок и репортер Sky Sport договорились напрямую в Лондоне.

Нападающий забил 5 голов в 13 матчах . Его статистику можно посмотреть здесь.

Матч «Челси» – «Ливерпуль» состоится 2 января на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало – в 19:30 по московскому времени.

Лукаку рассказал о страданиях в «Челси». Тухель раздражен – призывает тренироваться, пить водичку и не давать интервью