У Клоппа коронавирус. Он пропустит матч «Челси» – «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заразился коронавирусом.
Немец не сможет руководить командой в запланированном на 2 января матче с «Челси», который пройдет в рамках 21-го тура Премьер-лиги.
Сданный Клоппом тест на коронавирус показал результат, который расценен как «вероятно, положительный». Также у тренера проявились легкие симптомы заболевания. Он изолировался.
Руководить «Ливерпулем» во время игры на «Стэмфорд Бридж» будет ассистент Клоппа Пеп Линдерс.
Тестирование игроков мерсисайдской команды не выявило новых случаев заражения среди футболистов, кроме тех, о которых главный тренер сообщал в пятницу.