Италия – лучшая команда года по версии AIPS. «Бавария», Аргентина, «Челси» и «Ливерпуль» – в топ-5

Теги Бавария рейтинги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона сборная Италии по футболу Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Сборная Аргентины по футболу сборная США рейтинги женский футбол Кубок Америки Евро-2020 Олимпиада-2020 олимпийский баскетбольный турнир Футбол

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) подвела итоги 2021 года.

Лучшей командой признана мужская сборная Италии по футболу. Победители Евро-2020 получили 767 голосов.

Второе место заняла «Бавария» с 503 голосами.

Замкнула тройку мужская сборная Аргентины. Победители Кубка Америки получили 459 голосов.

В пятерку вошли также выигравший Лигу чемпионов «Челси» (370 голосов) и «Ливерпуль» (257).

Лучшей не футбольной командой в рейтинге стала мужская сборная США по баскетболу. Олимпийские чемпионы Токио набрали 228 голосов.

Лучшая из женских команд – футбольная «Барселона». На ее счету 216 голосов.

В опросе участвовали 529 журналистов из 114 стран.

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные