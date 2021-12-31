Италия – лучшая команда года по версии AIPS. «Бавария», Аргентина, «Челси» и «Ливерпуль» – в топ-5

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) подвела итоги 2021 года.

Лучшей командой признана мужская сборная Италии по футболу. Победители Евро-2020 получили 767 голосов.

Второе место заняла с 503 голосами.

Замкнула тройку мужская сборная Аргентины. Победители Кубка Америки получили 459 голосов.

В пятерку вошли также выигравший (370 голосов) и (257).

Лучшей не футбольной командой в рейтинге стала мужская сборная США по баскетболу. Олимпийские чемпионы Токио набрали 228 голосов.

Лучшая из женских команд – футбольная . На ее счету 216 голосов.

В опросе участвовали 529 журналистов из 114 стран.

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.