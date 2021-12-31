Клопп сообщил о трех новых заражениях ковидом в «Ливерпуле». Игра с «Челси» – 2 января

Главный тренер сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусом, выявленных среди игроков и персонала команды в последнее время.

«Сейчас ситуация не очень-то крутая. Не могу говорить, о ком именно речь, но по заявке команды все станет достаточно очевидно», – дал комментарии по теме распространения инфекции немец.

Этим вечером в команде проведут новые тесты на предмет заражения коронавирусом.

2 января «Ливерпуль» должен встретиться с в рамках 21-го тура Премьер-лиги. Игру точно пропустят полузащитники и .

«Таки ближе [к возвращению в состав]. Он занимается беговой работой. Тиаго – еще нет. У него проблема с бедром, и мы не знаем, откуда она пошла», – сказал Клопп.