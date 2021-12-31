Дембеле интересен «ПСЖ», «Баварии», «Тоттенхэму», «МЮ», «Ливерпулю», «Ман Сити» и «Челси»

Несколько европейских клубов проявляют интерес к вингеру «Барселоны» Усману Дембеле, который отказался продлевать контракт с каталонским клубом.

По данным Mundo Deportivo, агент игрока Мусса Сиссоко начал общение с «ПСЖ».

«Бавария» не может договориться о новом соглашении с Кингсли Команом. Если он не продлит контракт, то попытается подписать Дембеле, сообщает инсайдер Кристиан Фальк.

Кроме того, интерес к вингеру проявляют английские клубы. Тренер Антонио Конте хочет видеть Дембеле в «Тоттенхэме». С футболистом связывают , который, однако, чуть охладел к игроку, , и .

В «Барселоне» не считают, что договориться с Дембеле уже не удастся, однако у «блауграны» заканчивается терпение. Кроме того, в «Барсе» подозревают, что Усман уже подписал контракт с новым клубом.

В этом сезоне 24-летний правый вингер провел 8 матчей за «Барселону» во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи. Его статистика – здесь.