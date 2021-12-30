Хави хочет, чтобы «Барса» подписала Морату. Тренер уже общался с воспитанником «Реала»

«Барселоне» интересен нападающий «Атлетико» , сейчас выступающий за «Ювентус» на правах аренды.

Как утверждает Marca, сделка по переходу 29-летнего форварда будет непростой, но главный тренер сине-гранатовых попросил руководство клуба незамедлительно подписать Морату. 41-летний специалист уже общался с испанцем.

, и «Барселоне» предстоят переговоры по этому вопросу. Чтобы подписать Морату, каталонскому клубу придется кого-то продать и облегчить зарплатную ведомость.

У «Ювентуса» есть право выкупа Мораты. Пока неизвестна позиция, которую итальянский клуб займет в этих переговорах. Напомним, что «Юве», как и , в последнее время испытывает серьезные финансовые трудности.

Мората – воспитанник «Реала». Он выступал за мадридский клуб с 2010 по 2014 год, а также с 2016-го по 2017-й. В «Атлетико» форвард перешел в 2019 году.

В этом сезоне нападающий принял участие в 23 матчах «Ювентуса» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.