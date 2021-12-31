Каннаваро может возглавить сборную Польши – соперника России по отбору на ЧМ

может стать главным тренером .

Как сообщает Interia Sport, президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша получил предложение о назначении 48-летнего итальянца. Эта кандидатура рассматривается.

Каннаваро ранее работал в качестве тренера в Азии. Он возглавлял «Аль-Ахли», «Гуанчжоу», «Аль-Наср», «Тяньцзинь» и сборную Китая. В 2019 году итальянец выиграл с «Эвергранд» чемпионат Китая, а в 2018-м – Суперкубок страны.

В последние дни в медиа также упоминались Дик Адвокат, Юрген Клинсманн, Авраам Грант, Адам Навалка, Чеслав Михневич и другие тренеры в качестве возможных претендентов на работу во главе сборной Польши.

Поляки – ближайший соперник российской национальной команды по отбору на ЧМ-2022. Соперники встретятся в Москве 24 марта в полуфинале плей-офф квалификационного турнира. Победитель выйдет на сильнейшую команду из пары Швеция – Чехия.

В декабре тренер Паулу Соуза расторг контракт с Польским футбольным союзом и покинул сборную, чтобы возглавить «Фламенго».