Аршавин о стыках с Польшей: «Ничего особенного в ней нет. В «Лужниках» вполне можем пройти их»

Директор департамента по развитию молодежного футбола оценил шансы сборной России пробиться на через стыковые матчи.

– после поражения от публично допустил, что может уйти из сборной. Ты понял такую рефлексию? Особенно с учетом того, как все реагировали на Черчесова.

– Мне кажется, это нормально. Человек что-то сказал, а потом попытался объяснить еще раз. Не вижу в этом ничего страшного. Не согласен, что сегодня можно сравнивать Черчесова и Карпина как по работе с командой, так и по работе с прессой. Они абсолютно разные. У каждого свой стиль работы и общения.

– Веришь, что мы пройдем Польшу?

– Ничего особенного в ней нет. и Польша – играя в «Лужниках», мы вполне можем их проходить. А второй матч выиграть за счет эмоций и желания поехать на чемпионат мира. Шансы у нас есть, главное – ими правильно распорядиться.

– Невыход на чемпионат мира станет катастрофой для российского футбола или отражением его текущего уровня?

– Будет, мягко говоря, неприятно.

– Карпин говорил, что этой сборной не хватает лидеров. Они есть?

– Джикия, Баринов.

– Согласен, что это слабейшее поколение в истории?

– Всегда так говорили. Когда мы играли, тоже повторяли, что это слабейшее поколение. До нас – то же самое. Сейчас – снова. Может, нынешней команде не хватает конкуренции, например, в нападении. Ну, еще пара позиций проседает. Сложно ответить на этот вопрос однозначно.

– После Евро-2020 в интервью игроков сборной чувствовалась обида на критику и негатив со стороны болельщиков. Реакция общественности была заслуженной?

– Общество имеет право на такую реакцию. Или футболистов нужно пожалеть? Они же делают свою работу – тренируются и на матчи выходят. Критика – это нормально, особенно когда она обоснована, – сказал Аршавин.