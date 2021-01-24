Сергей Паршивлюк: «Политика вмешивается в спорт, к сожалению. Ракицкий и Ордец не вызываются в сборную. Как так?»

Защитник московского ответил на вопрос о политике в спорте.

– В последнее время в интервью модно спрашивать про политику. Как считаете, политика и спорт могут существовать отдельно друг от друга?

– К сожалению, у нас политика вмешивается в спорт. Далеко за примерами ходить не надо: Ракицкий и Ордец не вызываются в сборную только из-за того, что они играют в . Как так? Это же неправильно.

– Ордецу много угроз приходило?

– Поначалу было такое, да. Сейчас стало получше.

– А его семья живет в Москве?

– Они живут на два города – Киев и Москву, – рассказал Паршивлюк.