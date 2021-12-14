Николич о медицине в РПЛ: «Локо» по технологиям хуже «Видеотона». В России много денег, малую их часть можно потратить на самое важное»

Бывший главный тренер высказался об уровне спортивной медицины в московском клубе.

– По поводу травмированных. – что с ними случилось?

– Не знаю, насколько у него серьезная травма. Это та проблема, которой люди должны серьезно заниматься.

Он не первый, особенно перед моим приездом в «Локомотив»: Фарфан как долго лечился, потом Лука Джорджевич и еще много игроков. Не помню ни одного случая, когда игрок получил бы травму на два месяца и был бы готов играть через месяц. Всегда если был прогноз два месяца, то будет четыре.

Вообще в российских клубах нужно построить новую медицинскую систему, следить за тенденциями в спортивной медицине, восстановления. Много разных технологий уже есть.

Мы были клубом, который не был богат такими ресурсами. Насколько я знаю, сейчас их тоже нет. Например, если сравнивать с «Видеотоном» (сейчас клуб носит название – прим. Sports.ru) или , «Локомотив» по технологиям намного хуже.

– Хуже «Видеотона»?

– Намного хуже, да. По технологиям намного хуже. У нас не было системы камер, не было аналитики. Когда я пришел, у нас не было ничего серьезного для восстановления: тех же криосаун и других разных вещей. Сейчас я говорю первое, что приходит на ум, но есть еще много вещей, в которых нужно прогрессировать.

Ты удивился «Видеотону», но не должен быть удивлен. Потому что то, что я сейчас назвал, это уже стандарты на протяжении десять лет везде. Не так как в Испании, Англии, Италии, но везде – в Польше, Венгрии, Австрии, Сербии – это стандарт.

А в России очень много денег, и малую часть этих денег можно потратить на самое важное для футболистов. В России особенный футбол: много летаешь, меняешь время, зону. Нигде в Европе нет такого футбола, как в России.

В футболе одна из самых важных вещей – восстановление. Это не просто «дал футболисту контракт, деньги и все, иди на поле и играй». Нет, нужно помогать дальше. И Ведран об этом говорил.

Но в этом виноваты не игроки, как они могут быть виноваты? Нет ни одного игрока, который сказал бы «нет» мне или тренерскому штабу. Наоборот, они голодны до футбола, хотят, чтобы им привозили новые технологии, чтобы им помогали со всем. Давайте тогда не только зарплату и хороший контракт, но еще и технологии добавляйте, – сказал Николич.