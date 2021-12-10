Марко Николич: «Новая стратегия «Локо» мне была не совсем понятна. Я открыто говорил об этом с Рангником»

Бывший главный тренер рассказал о стратегии клуба после прихода .

– Ситуация с приходом Рангника и его команды нормальная. Но за два месяца до этого я продлил контракт с руководством «Локомотива» во главе с Сашей Плутником. И мы поставили перед собой определенные цели. Но потом пришли новые руководители, и эти цели стали меняться.

Важно сказать, что каждый клуб, в котором я работал, я считал своим домом – в том числе и «Локомотив», это мой первый клуб в России. Было очень приятно, я познакомился со многими хорошими людьми, завел много друзей.

Но «Локомотив» перед тем, как я пришел, выигрывал много с Семиным. Выигрывал чемпионат, Суперкубок, постоянно играл в Лиге чемпионов. Мне кажется, мы продолжили в этом духе. В первом сезоне выиграли трофей – Кубок [России]. Да, я очень горжусь тем, что я первый иностранный тренер, который выиграл трофей с «Локомотивом».

Мы тоже играли в Лиге чемпионов, в Лиге Европы. Что хочу сказать – новая стратегия мне не совсем понятна. Я об этом открыто говорил, особенно с Ральфом Рангником. Везде, где я работал, меня интересовал результат и успех. И такая цель у меня была, когда я подписывал новый контракт. А потом...

Я желаю им успехов. Они, как минимум, должны остаться там, где «Локомотив» был. Надо выигрывать чемпионат, Кубок и Суперкубок, а также напрямую выходить в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

При мне и Семине не было больших успехов в групповых этапах Лиги чемпионов, там есть причины, о которых можно поговорить позже. Следующим шагом был бы только успех в европейских соревнованиях. А чтобы стратегия работала правильно, надо как минимум удерживать тот результат, который был.

– А разве сейчас стратегия Рангника не соответствует тому, чтобы играть в Лиге чемпионов каждый год?

– Нет, я этого не говорил. Как я сказал, я им желаю успехов. Просто сделал короткий анализ того, что происходило в «Локомотиве» перед тем, как я пришел, с Семиным – это было очень успешно, мне кажется, мы продолжили в этом духе, а сейчас я им желаю, чтобы они продолжили так дальше.

Хочу сказать, что это «Локомотив», клуб, который уже на высоком уровне. Одно дело – когда берешь команду из второго-третьего дивизиона и выводишь в Премьер-лигу, а совсем другое – когда берешь команду, которая уже на этом уровне. Просто логика. Какой следующий шаг? Успех в Европе. Все остальное уже было, – сказал Николич.