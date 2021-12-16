Марко Николич: «В России меня уважают, есть предложения от больших клубов. Вполне вероятно, что скоро вернусь туда»

Бывший главный тренер «Локомотива» рассказал о вариантах продолжения карьеры в России.

«Я очень доволен своей работой в Москве. В Сербии это не очень чувствуется – не знаю, почему. В России меня уважают, у меня есть предложения от нескольких серьезных клубов. Некоторые из них входят в число самых больших клубов . Я произвел впечатление на российскую публику, на футбольный мир. Вполне вероятно, что скоро я вернусь туда.

Могу ли я возглавить конкурента ? В России в этом вопросе все иначе, чем в Сербии. Конечно, есть принципиальные соперничества. Но переходы из клуба в клуб – нормальное явление.

Моя главная цель в карьере – попасть в один из топ-5 чемпионатов. Прежде всего меня привлекают Италия, Испания и Англия. Мне 42 года, впереди много времени. Нужно совершить еще несколько шагов на этом пути.

Мне уже поступали предложения из европейских лиг, но я не уверен, что стоит брать команду, которая борется за выживание в середине сезона. Идея не в том, чтобы просто пойти, поработать полгода и уехать. Чтобы добиться результата, как в «Локомотиве», нужно иметь возможность годами работать в одной стране», – считает Николич.