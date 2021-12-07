Генич о пенальти в ворота «Динамо»: «Бред полнейший. Касание было, но фол ли это»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Карасев Константин Генич Дмитрий Скопинцев соцсети Андрей Мостовой Матч ТВ контент Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о пенальти, назначенном в ворота «Динамо» в матче РПЛ с «Зенитом».

На 9-й минуте хавбек петербуржцев Андрей Мостовой упал на углу штрафной москвичей после контакта с Дмитрием Скопинцевым. После просмотра эпизода с помощью ВАР главный арбитр встречи Сергей Карасев принял решение назначить пенальти.

«Ну, если такие ставить… Бред полнейший. 

Касание было. Но фол ли это…» – написал Генич в твиттере.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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