Генич о пенальти в ворота «Динамо»: «Бред полнейший. Касание было, но фол ли это»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о пенальти, назначенном в ворота «Динамо» в матче РПЛ с «Зенитом».
На 9-й минуте хавбек петербуржцев Андрей Мостовой упал на углу штрафной москвичей после контакта с Дмитрием Скопинцевым. После просмотра эпизода с помощью ВАР главный арбитр встречи Сергей Карасев принял решение назначить пенальти.
«Ну, если такие ставить… Бред полнейший.
Касание было. Но фол ли это…» – написал Генич в твиттере.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Клаудиньо уже забил с игры, но этот промах с пенальти все равно будет сниться ему в кошмарах 😬— Матч ТВ (@MatchTV) December 12, 2021
Кстати, как думаешь, одиннадцатиметровый был назначен справедливо? 🤔 pic.twitter.com/vvc4X9wIB3