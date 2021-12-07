Генич о пенальти в ворота «Динамо»: «Бред полнейший. Касание было, но фол ли это»

Комментатор высказался о пенальти, назначенном в ворота в матче с .

На 9-й минуте хавбек петербуржцев Андрей Мостовой упал на углу штрафной москвичей после контакта с Дмитрием Скопинцевым. После просмотра эпизода с помощью ВАР главный арбитр встречи Сергей Карасев принял решение назначить пенальти.

«Ну, если такие ставить… Бред полнейший.

Касание было. Но фол ли это…» – написал Генич в твиттере.

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